Cayenne/Paris : Air France affrète un avion auprès de la compagnie portugaise EuroAtlantic Airways

Nous vous l’annoncions dans le fil info du vendredi 4 août : le trajet Cayenne/Paris/Cayenne prévu avec la compagnie aérienne française Air France, sera effectué du 13* au 31 août par la compagnie aérienne portugaise EuroAtlantic Airways. Ce jeudi 10 août, la direction régionale de la communication d’Air France nous a confirmé l’information … qui fait du bruit !

« J’ai de nombreux clients mécontents qui me parlent du courriel qu’ils ont reçu d’Air France disant que la compagnie affrétait un avion d’une compagnie portugaise alors qu’ils ont payé plein pot pour des billets Cayenne/Paris avec Air France en pleine saison estivale ! » a raconté à Guyaweb une commerçante sous anonymat.

Ce courriel transmis à tous les passagers d’Air France voyageant entre le 13* et le 31 août, indique qu’ « en cas de contrainte opérationnelle ponctuelle la compagnie aérienne Air France peut avoir recours à des affrètements d’avions afin d’assurer au mieux son programme de vols pour ses clients. Ces affrètements sont alors opérés par des compagnies françaises ou étrangères, toutes autorisées au préalable par la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) et répondant en tout point aux réglementations française et européenne. C’est le cas de la compagnie portugaise EuroAtlantic Airways affrétée sur les vols reliant Paris-Orly à Cayenne du 13 au 31 août 2023 en Boeing 777-200. Cet appareil est équipé de 30 sièges en cabine Business, 24 sièges en cabine Premium Economy et 239 en cabine Economy. Les prestations servies à bord seront les mêmes que sur les vols opérés par Air France et du personnel de cabine Air France sera présent sur chaque vol. Air France regrette ce changement d’appareil et a informé tous ses clients. »

Ce jeudi 10 août, la direction régionale de la communication d’Air France nous a bien confirmé cet affrètement d’appareil. A savoir que sur l’ensemble du réseau régional, seul le trajet Cayenne/Paris/Cayenne est concerné pour des « contraintes opérationnelles » mais sans en préciser davantage. Néanmoins, la dircom d’Air France assure que toutes les prestations seront assurées.

Toutefois, à savoir que tout client se rendant à Paris depuis Cayenne et qui souhaite impérativement voyager avec un avion de la compagnie Air France entre le 13 et le 31 août, a la possibilité de faire une escale à Fort-de-France.

(*) Cette information avait été annoncée dans le fil info de Guyaweb du vendredi 4 aout.