Affaire de l’adjudant steward pincé avec 27 kilos de cocaïne en Guyane : la juridiction… lilloise espère boucler le dossier d’instruction cette année

Une stupéfiante affaire de saisie de drogue au sein de l’institution militaire avait éclaté en juin 2015 en Guyane provoquant la mise en examen d’un adjudant et d’un personnel militaire de sexe féminin. Le sous-officier, David Rousselin, adjudant-steward, s’apprêtait à reprendre à Matoury l’avion préposé aux troupes au départ de Guyane direction Roissy quand il aurait été pincé avec 27 kilos de cocaïne selon des sources judiciaires et douanières concordantes à l’époque. La juridiction de Cayenne -pourtant compétente pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l’Etat- avait, par la suite, été dessaisie de cette affaire, en…