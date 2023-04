Direction Jupiter pour le premier lancement de l’année

Le premier lancement de 2023 depuis le Centre spatial guyanais s’effectuera ce jeudi 13 avril à 9h15. Une Ariane 5 emportant à son bord le satellite d’observation scientifique Juice doit prendre la direction de Jupiter et de ses lunes glacées. Cette mission sera l’avant-dernière du lanceur lourd qui doit tirer sa révérence au cours de l’année.

Étudier la géante gazeuse Jupiter et trois de ses lunes glacées, telle sera la mission du satellite européen Juice (JUpiter ICy moons Explorer), dont le lancement est prévu ce jeudi à 9h15 depuis la base spatiale de Kourou.

Cette 116e mission depuis les débuts d’Ariane 5 en 1996 se fait au profit de l’Agence spatiale Européenne (ESA). Après huit ans de voyage, Juice tentera de répondre à partir de 2031 aux conditions nécessaires à la formation des planètes et à l’émergence de la vie, aux caractéristiques du système jovien et à l’habitabilité des lunes glacées de Jupiter, la plus grande planète du système solaire dont la masse est 131 fois celle de la Terre.

La sonde, arrivée en Guyane le 9 février, mettra en oeuvre « dix instruments scientifiques uniques, une expérience interférométrique et un moniteur de radiation » explique le Centre national d’études spatiales. Juice réalisera un certain nombre de premières dans le système solaire.

« Ce sera le premier véhicule spatial à être en orbite autour d’une autre lune que la nôtre, en l’occurrence Ganymède, la plus grande lune de Jupiter et du système solaire. Et en route vers Jupiter, il effectuera la toute première assistance gravitationnelle Lune-Terre pour économiser son ergol » poursuit le Cnes sur son site.

« On s’intéresse à ces trois lunes glacées car elles ont une croute de glace sous laquelle on suppose très fortement qu’il y a des océans d’eau liquide. C’est pour ça que l’on y va, car on va parler d’habitabilité plus tard » a précisé Carole Larigauderie, cheffe de projet de la contribution française à Juice, lors d’une émission d’explication de la mission diffusée le 6 avril dernier.

Une conférence sur l’habitabilité des lunes de Jupiter est d’ailleurs organisée demain mercredi 12 avril à 18h30 à la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane à Rémire-Montjoly.

Ce lancement, le tout premier de l’année 2023, est aussi l’une des dernières missions pour Ariane 5 avant que le lanceur lourd ne prenne sa retraite. Un ultime tir pour un satellite militaire est programmé en juin et clôturera 27 ans de carrière avant qu’Ariane 6 ne prenne le relais – avec trois ans de retard – à la fin de l’année 2023.