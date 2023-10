Iracelma De Andrade Oliveira, l’ex-épouse, maintenue en détention provisoire dans l’affaire de l’assassinat de Laurent Castillon

Iracelma De Andrade Oliveira, 44 ans, ex-épouse de Laurent Castillon reste au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, a décidé la Chambre de l’instruction ce jeudi. L’audience a eu lieu à huis clos hier, les journalistes ont été tenus à l’écart. Selon des sources internes, à l’audience, il a été question « d’un homme en fuite soupçonné d’être le commanditaire et qui était le petit copain d’Iracelma De Andrade Oliveira et de Yannick Bergoz (voir cet article) qui avait des relations commerciales avec elle (Iracelma De Andrade Oliveira). Il y a eu des échanges téléphoniques », indique aussi Me Jérôme Gay qui reste sur…