Belém, centre du monde environnemental en 2025

En 2025, la COP 30 aura lieu en Amazonie, dans la capitale de l’État du Pará, Belém. Une victoire pour Lula qui a promis de faire de l’environnement une priorité et un symbole fort dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour les habitants de l’Amazonie, c’est aussi l’espoir d’être au centre des attentions et d’être plus écoutés. Mais les défis sont nombreux alors que le Pará est aussi l’un des États en pointe dans la destruction de la forêt. De notre correspondant au Brésil – « Une COP en Amazonie, c’est essentiel pour remettre la région au centre des…