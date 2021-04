Ce que dit l’Igas : « l’amélioration de l’offre de santé : un impératif »

« L’amélioration de l’offre de santé en Guyane constitue un impératif de santé publique. » « Des marges de progrès existent et des actions d’amélioration sont nécessaires pour redonner confiance à la population.» « Le futur centre hospitalier universitaire sera l’aboutissement de ce travail collectif ». Voilà quelques passages intéressants du rapport signé de l’inspection générale des affaires sociales (Igas), de l’inspection générale de l’administration (Iga) et de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (Igésr) et présenté en février au Gouvernement. Si ce rapport d’experts français n’est pas le premier du genre sur la situation sanitaire…