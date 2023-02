Un gallodrome clandestin démantelé à Rémire-Montjoly

Un gallodrome clandestin à Rémire-Montjoly a été démantelé samedi 11 février par les gendarmes et par des fonctionnaires de la répression des fraudes. 32 coqs de combat ont été saisis dans ce lieu qui servait également de loterie clandestine, de bar et de restaurant non déclarés. Quatre individus y ont été interpellés.

C’est une opération insolite que les gendarmes ont menée ce samedi 11 février sur la commune de Rémire-Montjoly. Accompagnés par des fonctionnaires de la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Daaf) et de la Direction des entreprises du travail, de la concurrence et de la consommation (Dieccte), une cinquantaine de militaires sont intervenus dans un gallodrome clandestin où des combats de coqs étaient organisés chaque samedi depuis deux ans.

C’est à la suite d’un renseignement parvenu à la gendarmerie fin 2022, et exploité par la Cellule de lutte contre le travail illégal et les fraudes (Celtif), que l’existence d’un tel lieu a été mise en évidence par les militaires. Des combats de coqs étaient organisés dans ce gallodrome non déclaré, géré par deux frères, essentiellement les week-end, « dont les mises dépassent plusieurs milliers d’euros » précise le communiqué des forces de l’ordre.

Sur place ce samedi, alors que des combats sont en cours, les gendarmes constatent également qu’une activité de restauration à consommer sur site et la vente de boissons soft et alcoolisées a lieu. 32 coqs d’une valeur marchande allant de 7 000 à 10 000 euros par animal d’après le communiqué de la gendarmerie, 27 kg de denrées animales, des ergots servant aux combats des gallinacés, du numéraire et des cigarettes de contrebande ont été saisis. Au total, ces avoirs criminels sont estimés à 450 000 euros.