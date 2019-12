Un couple de commerçants chinois de 26 et 27 ans est décédé dans l’incendie d’Albina 2 face à Maripasoula

La police du Suriname a confirmé jeudi la mort de Lin He Young (âgée de 27 ans) et de son mari We Jian Zhi, âgé pour sa part de 26 ans, la nuit de Noël à Albina 2, cité connue également sous le nom d’Antonio do Brinco, dans la région du Lawa, a annoncé jeudi soir le site Starnieuws. Le couple avait la nationalité chinoise. Les victimes exerçaient dans l’un des magasins en proie aux flammes mercredi. Selon Starnieuws, les informations recueillies montrent que l’incendie aurait probablement éclaté dans le bâtiment à la fois domicile et magasin du couple. Quatre…