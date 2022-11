L’Agence spatiale européenne augmente son budget pour rester dans la course

Réunis les 22 et 23 novembre à Paris, les 22 Etats membres de l’Agence spatiale européenne (ESA) ont décidé des orientations et financements de la filière pour les trois prochaines années. L’augmentation d’un quart du budget consacré au spatial a été actée. Le budget atteint désormais près de 17 milliards d’euros, dont une part dédiée au fonctionnement et au développement du Centre spatial guyanais (CSG). Véritable conclave du spatial, la ministérielle de l’Agence spatiale européenne (ESA) s’est réunie ce mardi et mercredi à Paris, au siège de l’organisme. Sorte de Conseil des ministres de la filière entre les 22 membres…