Cette fois-ci, Juice est partie

Reportée hier pour cause de mauvaises conditions météorologiques, la 116e Ariane 5 s’est envolée ce vendredi à 9h15 avec à son bord la sonde scientifique Juice. Direction Jupiter et l’exploration de ses lunes glacées en quête d’habitabilité.

Vingt-sept minutes après le décollage du Centre spatial guyanais ce vendredi, la sonde Juice de six tonnes s’est détachée avec succès de la fusée Ariane 5. Après la déception d’hier et le report du lancement pour cause de mauvaises conditions météo, les ingénieurs de la base spatiale de Kourou se sont congratulés à l’annonce du directeur des opérations.

Dès lors commence une odyssée de huit ans pour Juice (Jupiter Icy Moons Explorer), mission phare de l’Agence spatiale européenne (ESA) qui part explorer Jupiter et ses lunes glacées. La sonde est en quête d’environnements habitables pour des formes de vie extra-terrestres. Elle n’atteindra sa destination qu’en 2031, à plus de 620 millions de kilomètres de la Terre, au terme d’un voyage mouvementé.

Ne pouvant rejoindre directement Jupiter, l’engin devra en passer par de complexes manoeuvres d’assistance gravitationnelle qui consistent à utiliser la force d’attraction d’autres planètes pour gagner de la vitesse.

Par un survol Lune-Terre d’abord, puis de Vénus (2025), puis à nouveau de la Terre (2029), avant de prendre son élan vers le mastodonte du système solaire et ses plus grandes lunes, découvertes par Galilée il y a 400 ans : Io la volcanique et ses trois comparses glacées Europe, Ganymède et Callisto.

La mission de Juice sera de déterminer si ces environnements extra-terrestres sont favorables à la vie et habitables. Si Jupiter, planète gazeuse, est inhabitable, ses lunes Europe et Ganymède sont des candidates idéales : sous leur surface de glace, elles abritent des océans d’eau liquide. Or, seule l’eau à l’état liquide rend la vie possible.

Juice cible particulièrement Ganymède. Elle ira se placer en 2034 en orbite autour de ce satellite naturel, le plus gros du système solaire et le seul à posséder un champ magnétique le protégeant des radiations. L’enjeu de la mission est de connaître la composition de son océan, pour savoir si un écosystème pourrait s’y développer.

D’un coût total de 1,6 milliard d’euros, Juice est la première mission européenne à s’aventurer dans le système solaire externe qui démarre après Mars. « C’est la sonde la plus complexe jamais envoyée sur Jupiter« , a déclaré Philippe Baptiste, président du Centre national d’études spatiales (Cnes). Conçue par Airbus, Juice embarque dix instruments scientifiques (caméra optique, spectromètre imageur, radar, altimètre, magnétomètre…).

Il s’agit de l’avant-dernier vol d’une fusée Ariane 5. Une dernière mission nommée « Syracuse », à vocation militaire, aura lieu en juin avant l’arrivée d’Ariane 6 prévue pour fin 2023.