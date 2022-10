En Guyane, des forêts résilientes au changement climatique

Quels sont les effets annoncés du dérèglement climatique en Guyane et les politiques régionales d’adaptabilité ? Le troisième volet de notre série est consacré aux forêts, écosystème omniprésent en Guyane et plutôt résilient pour l’instant face au changement climatique. Avec 97% de ses terres émergées recouvertes de forêts, la Guyane, avec le Suriname (97%) et le Guyana (94%), est l’un des trois territoires les plus boisés au monde, au prorata de leur taille, selon une étude conjointe du Cirad et de l’Office national des forêts (ONF). Ils portent donc une forte responsabilité quant à la gestion durable des forêts tropicales…