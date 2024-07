Saint-Georges : la stabilité du réseau électrique pas encore rétablie

Le retour à la normale se fait encore attendre à Saint-Georges-de-l’Oyapock. Bien que le courant, coupé samedi soir, revienne progressivement depuis lundi dans la commune, la situation du réseau électrique reste instable. En revanche, l’eau potable, qui n’était plus distribuée depuis dimanche car la coupure électrique a impacté la station de pompage de la commune, est revenue hier dans les robinets des habitants qui ont subi durant plus de 36 heures l’absence d’électricité, d’eau courante et de téléphone.

Une situation délicate qui a conduit la préfecture à déclencher dimanche 30 juin sa cellule de crise. Cette dernière a notamment permis d’acheminer de l’eau potable dans l’Est, eau qui a été « distribuée sur place aux personnes âgées et fragiles » précise à Guyaweb le maire de la commune Georges Elfort.

Joint par téléphone ce mercredi matin, l’édile décrit une situation « toujours fragile » et des habitants « fatigués« . « C’est stressant de ne pas avoir d’électricité et d’eau potable pendant plusieurs jours, mais la population fait preuve de maturité » indique Georges Elfort qui, privé d’électricité, de téléphone et d’eau courante, a été contraint de fermer les services publics de la Ville. Les écoles ont aussi été fermées « pour des raisons d’hygiène » jusqu’aux début des vacances scolaires, soit ce vendredi 5 juillet. La mairie et la Communauté de communes de l’Est guyanais sont également restées portes closes, tout comme la Maison France-Services, et le resteront tant que la stabilité du réseau ne sera pas effective.

Le maire a d’ailleurs passé la consigne à ses équipes de ne pas allumer les ordinateurs de la collectivité tant que la stabilité du réseau n’est pas rétablie. « Ils prennent des chocs du fait des coupures à répétition. Nos appareils souffrent donc on ne les allume pas » précise Georges Elfort qui attend « une réparation durable ».