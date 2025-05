Ville de Kourou : des suites judiciaires au rapport de la CRC ?

D’après nos informations, la gestion municipale de Kourou, récemment épinglée par la Chambre régionale des comptes, fait l’objet d’un signalement auprès de la Justice. Une demande d’instruction pénale, via un article 40 pour « favoritisme », a été adressée au parquet général de Cayenne. Après les suites médiatiques et politiques, le rapport accablant de la Chambre régionale des comptes (CRC) rendu en mars sur la gestion de la Ville de Kourou connaîtra-t-il un développement judiciaire ? La question reste entière alors que nous sommes en mesure de confirmer qu’un signalement a été réalisé auprès de la Justice. Sur la base d’un article…

