Les journalistes du SNJ et le syndicat UNSA-SRCTA exigent des excuses du ministre Gérald Darmanin envers Pierre Tréfoux

La température ne refroidit pas et le Syndicat national des journalistes (SNJ) de Guyane 1ère ainsi que le syndicat UNSA-SRCTA (1) de la station dénoncent l’ « insulte » ministérielle, et exigent aujourd’hui du ministre de la Justice Gérald Darmanin qu’il s’excuse auprès du collègue journaliste Pierre Trefoux et du personnel de Guyane la 1ère. L’échange entre le journaliste et le ministre a eu lieu hier près de la RN1 crique Margot sur l’emprise de la future cité judiciaire. « Les résidents ultra-marins, surtout en Guyane voient un peu [cette prison de haute sécurité] comme un retour du bagne »…