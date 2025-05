Actualités parlementaires : prison de haute sécurité en Guyane, immigration clandestine à Mayotte, adoption au Sénat de la loi confiant l’assistance juridique des étrangers en CRA à l’OFII

Dans une semaine politique guyanaise marquée par la visite de Gérald Darmanin sur le territoire et par son annonce décriée de quartier de haute sécurité dans la future prison de Saint-Laurent, les parlementaires sont montés au créneau. Dans la chambre haute, les sénateurs ont examiné la loi pour la refondation de Mayotte en adoptant des articles contestés par la gauche sur l’immigration tandis que le sénateur guyanais, Georges Patient (RDPI, majorité présidentielle) , explique son opposition, seul contre son camp, à la proposition de loi visant à confier à l’OFII, les missions d’assistance juridique des étrangers placés en centre de rétention administrative.

Les 4 parlementaires guyanais dénoncent les annonces de Gérald Darmanin

Sans surprise, suite au déplacement calamiteux de Gérald Darmanin en Guyane, ministre de la justice et garde des sceaux, marqué par des propos inappropriés à l’égard d’un journaliste (lire le « vrai ou faux » de France Info à ce sujet), d’une mise à l’écart de la presse locale et à son annonce d’ouvrir un quartier de haute sécurité (QHS) dans la future prison de Saint-Laurent du Maroni qui a ravivé la mémoire du bagne, les élus guyanais et notamment les 4 parlementaires ont vivement réagi.

Davy Rimane, député (GDR) de la 2nde circonscription dont dépend Saint-Laurent, a réagi via un communiqué de presse de son parti Asewa : « Assez des décisions imposées sans concertation. Assez de cette logique coloniale de relégation. Les Outre-mer ne sont pas des zones d’expérimentation punitive ni des oubliés de la République ».

Le député (GDR) de la 1ere circonscription, et figure du MDES, Jean-Victor Castor, a dénoncé « une logique coloniale que nous refusons avec force » dans une lettre ouverte au premier ministre, François Bayrou.

Le sénateur RDPI (ex LREM), George Patient, a dénoncé « ce coup médiatique du Ministre qui risque de mettre en péril le fort soutien de la population au projet de cité judiciaire de Saint-Laurent du Maroni ». Sa collègue dans les rangs de la majorité présidentielle au Sénat, Marie-Laure Phinéra-Horth, a quant à elle, annoncé « s’interroger sur les véritables motivations de cette annonce » et faire appel « à la sagesse de Monsieur Darmanin pour qu’il reconsidère ce projet et y renonce ».

Selon les informations de l’AFP, Emmanuel Macron s’est agacé de cette « proposition de prison de haute sécurité sortie de nulle part » et Gérald Darmanin, toujours selon l’AFP cité par la 1ère, a écrit à Gabriel Serville, président de la CTG, pour indiquer que cette prison qui répond à « un besoin local impérieux » comportera un QHS « destiné à isoler totalement les narcotrafiquants des réseaux qui sévissent en Guyane et aux Antilles ».

L’immigration clandestine à Mayotte dans le viseur des sénateurs

Les sénateurs ont examiné cette semaine le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte, présenté par Manuel Valls, ministre des Outre-mer et qui vise, à travers 34 articles, à flécher 3,2 milliards d’euros sur 7 ans pour le développement de Mayotte sur plusieurs plans.

Plusieurs articles durcissant les conditions d’accès au séjour combattus par la gauche, ont été adoptés par la majorité sénatoriale de droite et du centre. On peut noter parmi eux l’article 8 qui prévoit de retirer un document de séjour au parent d’un mineur « dont le comportement constitue une menace à l’ordre public ». Le vote solennel aura lieu le 27 mai puis le texte sera étudié à l’Assemblée nationale au mois de juin.

Adoption au Sénat de la loi confiant l’assistance juridique des étrangers en CRA à l’OFII : Georges Patient voit rouge

Le 12 mai, le Sénat a adopté la proposition de loi relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente, de la sénatrice Les Républicains (LR) du Val-de-Marne, Marie-Carole Ciuntu, grâce aux voix de la droite et du centre à 227 voix pour et 113 contre.

Ce texte vise notamment à confier à l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration), organisme qui dépend du ministère de l’Intérieur, les missions d’assistance juridique aux étrangers placés dans les centres de rétention administrative (CRA) et jusque-là dévolues à 5 associations, choisies via un appel d’offre de l’Etat : La Cimade, Solidarité Mayotte, France terre d’asile, Forum réfugiés et Groupe SOS. Dans un communiqué, les associations s’étaient inquiétées de ce possible vote : « Si le texte examiné au Sénat le 12 mai prochain visant à confier à l’OFII la mission d’assistance juridique dans les CRA était adopté, il porterait un coup grave à l’accès aux droits des personnes privées de liberté, à la transparence démocratique et à la place des acteurs de la société civile dans le contrôle des politiques publiques. »

Fortement soutenue par le très à droite ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau, la proposition de loi se justifie par l’interrogation « de déléguer une telle mission d’assistance juridique à des associations […] En outre, demeure la question de savoir si, au-delà de leur mission d’aide aux personnes retenues pour la présentation de recours contentieux, les associations ne participent pas à un mouvement volontaire systématique de massification des recours, de nature à entraver la politique mise en œuvre en matière de lutte contre l’immigration illégale. » à en lire l’exposé des motifs.

En clair, les associations seraient plus militantes qu’exécutantes.

Pour étayer ses propos, la rapporteuse s’appuie sur un rapport commandé par la commission des finances du Sénat, à la Cour des comptes, sur « les missions, le financement et le contrôle par l’Etat des associations intervenant au titre de la politique d’immigration et d’intégration » publié en décembre. Ce rapport de 80 pages « vise à établir une carte des dispositifs et des financements et analyse également le pilotage, le suivi et le contrôle exercé par l’État pour la réalisation de ces actions par les associations. » La Cour montre notamment une augmentation des dépenses dans le financement des associations et appelle l’Etat à préciser davantage les missions d’accompagnement des associations dans le domaine de l’asile et à mieux coordonner dans celui de l’intégration.

Georges Patient, sénateur au sein du groupe RDPI (ex LREM, majorité présidentielle) et membre de la commission des finances, est le seul parlementaire de son groupe a avoir voté contre ce texte. Sollicité par Guyaweb pour comprendre ce vote, le sénateur a indiqué voir dans les motifs de cette proposition de loi (PPL) « une pure manipulation que de mettre en avant le rapport de la Cour de comptes pour justifier cette ppl. Je crois qu’il s’agit plus probablement d’une commande du ministre de l’Intérieur. Ce qui transpire de cette ppl, c’est la simple volonté d’empêcher les personnes enfermées en centre de rétention administrative (CRA) de déposer un recours contre la décision qui les a privées de liberté. »

« Contrairement à ce qu’affirme l’auteure de la proposition de loi dans son exposé des motifs, la Cour des comptes dans son rapport n’interroge pas le fait de déléguer la mission d’assistance juridique à des associations (ni même les autres missions). De plus, la Cour ne fait aucune recommandation sur la mission d’assistance juridique. » indique encore le sénateur qui s’inscrit en accord avec la motion d’irrecevabilité du sénateur communiste de Paris, Ian Brossat.

Dans l’hémicycle, ce dernier, s’adressant à la rapporteure, dénonçait : « ce que vous nous présentez n’est pas une réforme. C’est en réalité un effacement. L’effacement des recours, l’effacement des témoins, l’effacement de tout regard indépendant dans ces lieux d’enfermement car c’est aussi ça que vous visez : faire taire celles et ceux qui documentent la réalité des CRA ». Fondée, selon lui, sur le constat que la PPL allait à l’encontre du principe fondamental du droit au recours, il a déposé une motion d’irrecevabilité, rejeté à 243 voix contre 100.

Pour les opposants à cette loi, il y a l’idée que si l’OFII prend en charge l’assistance juridique des étrangers, la neutralité soit impossible. « Madame CIUNTU remet en cause la neutralité des associations pour justifier le transfert de la mission d’assistance à l’OFII. Mais L’OFII dépend du ministère de l’Intérieur tout comme les préfets qui envoient les étrangers en CRA. Comment peut-on faire moins neutre que l’Ofii dans ce cas-là ? l’Ofii chargé de mettre en œuvre la politique migratoire du gouvernement irait aider des migrants à contester les décisions préfectorales ? Qui peut croire ça ? » a encore cinglé Georges Patient.

Le texte doit maintenant être examiné à l’Assemblée nationale.