À l’approche de la COP 30 au Brésil, les autochtones déçus par Lula

En novembre 2025, la COP aura lieu à Belém, en Amazonie brésilienne, mais les autochtones de tout le Brésil se sentent en partie abandonnés par le gouvernement fédéral. Bien sûr, la situation est moins mauvaise que sous le gouvernement précédent, mais de nombreuses menaces persistent et l’attitude parfois ambiguë du gouvernement irrite. Ce 10 avril au soir devant l’entrée du Congrès à Brasilia, au milieu des gaz lacrymogènes, les manifestants ressentent une grande lassitude. Les autorités les ont non seulement réprimés, une première depuis le retour au pouvoir de Lula en 2023, mais ils ont surtout été ignorés par le…

