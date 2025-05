Actualités parlementaires : Manuel Valls auditionné sur le budget du ministère des outre-mer et votes des projets de loi de refondation de Mayotte et du transfert à l’Etat des personnels enseignants à Wallis et Futuna

Cette semaine, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, sera auditionné sur l’exécution du budget de son ministère par la commission des finances de l’Assemblée nationale. Deux votes sont attendus à l’Assemblée et au Sénat sur la question du transfert à l’Etat des personnels enseignants de Wallis et Futuna et sur le projet de loi de refondation pour Mayotte. Les députés poursuivront l’examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie économique.

Evaluation du budget : audition de Manuel Valls, ministre des outre-mer

En cette semaine du « printemps de l’évaluation », la commission des finances de l’Assemblée nationale auditionne plusieurs ministres « sur l’exécution des crédits de l’ensemble des missions du budget de l’État ». Manuel Valls, ministre des outre-mer, sera auditionné le mercredi 28 mai à 16h30 dans le cadre de la commission d’évaluation des politiques publiques relatives à l’exécution budgétaire de la mission outre-mer.

Examen du projet de loi sur le transfert à l’Etat des personnels enseignants de Wallis et Futuna

Lundi, l’Assemblée nationale examine le projet de loi relatif au transfert à l’Etat des personnels enseignants du premier degré dans les îles Wallis et Futuna, adopté la semaine dernière au Sénat. Le projet de loi déposé par Elisabeth Borne, ministre de l’éducation, vise à établir les mesures permettant de rattacher les personnels de l’enseignement du premier degré à Wallis et Futuna. Depuis 1961, l’enseignement du premier degré sur les îles est concédé à une mission catholique à travers une convention signée avec l’Etat et renouvelable tous les 5 ans. En 2023, les enseignants avaient manifesté pour leur rattachement à l’Etat.

Vote solennel du projet de loi de refondation de Mayotte, au Sénat

Les sénateurs voteront solennellement le projet de loi sur la refondation de Mayotte après examen du texte la semaine dernière (lire ici).

Poursuite de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique à l’Assemblée nationale

Les députés poursuivront l’examen du projet de loi simplification de la vie économique dont l’article 19, facilitant l’activité minière, alerte les écologistes (lire ici).

Examen en commissions d’une proposition de loi sur l’encadrement des loyers et d’une proposition de résolution relative à la création d’une commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée en Outre-mer

La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale examinera la proposition de loi, adoptée par le Sénat, expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre-mer, qui vise en premier lieu à expérimenter sur 5 ans l’encadrement des loyers en Guyane, Guadeloupe, Martinique, à la Réunion et à Mayotte.

Mercredi à 9h, la commission des lois se penchera, elle, sur la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins dont le rapporteur est Davy Rimane, député (GDR) de la deuxième circonscription de Guyane.