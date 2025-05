Bernard Hayot élevé au rang de Grand officier de la Légion d’honneur : « la médaille du cynisme » décernée par la députée réunionnaise Émeline K/Bidi

L’homme d’affaires martiniquais Bernard Hayot a été élevé au rang de Grand officier de la Légion d’honneur le 15 mai dernier. Une décoration remise à l’Elysée qui a fait tousser plusieurs député(e)s ultramarin(e)s alors que son groupe, GBH, est accusé d’être l’un des principaux responsables de la vie chère en Outre-mer.

Déjà fait commandeur de la Légion d’honneur, le 16 novembre 2011, par Nicolas Sarkozy, alors chef de l’Etat, Bernard Hayot, le fondateur du principal conglomérat en Outre-mer, très présent dans les secteurs de l’alimentation, de l’agriculture ou de l’automobile, a été élevé au rang de Grand officier de la plus haute distinction nationale par Emmanuel Macron. La nomination par décret du président de la République datait du 3 juillet 2024, mais cette décoration a été remise le 15 mai dernier à l’Elysée.

« Vision, ambition, volonté inarrêtable. Vous tenez bon face à tous les vents. (…) Sans vous, la Martinique ne serait pas la même aujourd’hui » a déclaré Emmanuel Macron, avant d’élever Bernard Hayot au grade de Grand officier de la Légion d’honneur, avant-dernier échelon dans les grades de cette distinction récompensant les mérites envers la Nation.

Bernard Hayot et son groupe éponyme incarnent la réussite économique en tant que premier employeur privé des départements d’Outre-mer. Le Groupe Bernard Hayot – GBH – est également présent dans 19 pays (Chine, Afrique, Etats-Unis…) et il emploie plus de 18 000 collaborateurs à travers le monde. Aux Antilles, le groupe Bernard Hayot fait partie des quatre groupes familiaux qui se partagent 80% du marché de la distribution antillaise et 50% du commerce d’importation alimentaire. A La Réunion, ce sont environ 37% des parts de marché de la grande distribution et 45% des dépenses de consommation courante des ménages qui sont générées par le groupe.

Pour ses détracteurs, GBH incarne aussi la vie chère dans les territoires ultramarins. De l’aveu même du ministre des Outre-mer, GBH et d’autres grands groupes « jouent un rôle d’étouffement de l’économie et du pouvoir d’achat » avait déclaré Manuel Valls en janvier devant l’Assemblée nationale à l’occasion de l’adoption d’une loi, portée par la députée martiniquaise Béatrice Bellay (PS), visant à encadrer les prix et à réguler la grande distribution. Manuel Valls avait également reconnu devant la représentation nationale « l’opacité entourant la formation des prix et les marges réelles » en Outre-mer.

La promotion de Bernard Hayot intervient aussi quelques mois seulement après les manifestations contre la vie chère qui ont secoué la Martinique, et l’assignation en justice du groupe GBH afin qu’il publie ses comptes. L’entreprise est en effet pointée du doigt et poursuivie en justice pour son rôle dans le coût élevé de la vie en Outre-mer, où les produits alimentaires sont en moyenne 40% plus chers que dans l’Hexagone. Le groupe est accusé de profiter de sa position monopolistique pour gonfler ses marges arrières. Un système mis en lumière par une enquête de Libération en janvier dernier.

Dans le sillage des manifestations contre la vie chère en Martinique, quatre personnes avaient assigné GBH devant le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en novembre 2024. Après une première audience le 24 janvier, la société a fini par publier ses comptes consolidés pour l’année 2023, affichant un bénéfice net de 227,4 millions d’euros. Le chiffre d’affaires, lui, est supérieur à 4,9 milliards d’euros, GBH réalisant 36% de ses ventes à La Réunion, 16% en Martinique et 15% en Guadeloupe. Le groupe n’a cependant pas été contraint de rendre publiques ses marges arrières.

Une grande loi sur la vie chère présentée « cet été«

Dans ce contexte, la distinction remise au capitaine d’industrie a fait tousser en Outre-mer. Si les élus guyanais n’ont pas réagi, les député(e)s réunionnais du groupe GDR ont lancé de vives charges contre cette décoration. L’élu Jean-Hughes Ratenon s’est dit « scandalisé par cette distinction » qui « envoie un très mauvais message aux peuples ultramarins. Emmanuel Macron vient de donner le coup de grâce à cette Légion d’honneur qui perd définitivement toute sa valeur, ses lettres de noblesse » a-t-il critiqué par communiqué.

Le mardi 20 mai, lors de la séance des questions au gouvernement, la députée réunionnaise Émeline K/Bidi, qui siège aux côtés des députés guyanais Davy Rimane et Jean-Victor Castor au sein du groupe Gauche Démocrate et Républicaine (GDR), a également critiqué la distinction décernée par Emmanuel Macron.

« Pendant que votre ministre des Outre-mer dénonçait le comportement du groupe GBH, que fait l’Élysée ? Il applaudit. Il offre une nouvelle distinction à celui qui s’enrichit en toute opacité et donc en toute impunité sur le dos des Ultramarins (…). On décore ceux qui s’enrichissent, on oublie ceux qui s’appauvrissent », a dénoncé la députée de La Réunion. « A quand cette grande loi sur la vie chère annoncée par Manuel Valls » ? a-t-elle demandé. En clôture de son intervention, la députée réunionnaise s’est permise « d’attribuer une distinction au président de la République et au président du groupe GBH, au nom de toutes les familles françaises », celle de « la médaille du cynisme. »

En réponse, la ministre du Commerce, Véronique Louwagie, a rappelé « les principes qui guident l’attribution de la Légion d’honneur », tels que « le mérite individuel, l’universalité de la reconnaissance républicaine et la contribution au bien public sans considération d’origine sociale ou professionnelle« . Aussi, la ministre du Commerce a mentionné le lancement de concertations par Manuel Valls pour élaborer une grande loi contre la vie chère, qu’il devrait présenter « cet été » selon la ministre. Dans ce texte, l’exécutif proposera « un plan de bataille complet et structurel qui s’attaque méthodiquement à tous les facteurs expliquant la cherté de la vie« .

Véronique Louwagie a par ailleurs souligné le soutien du gouvernement à « deux propositions de loi contre la vie chère » adoptées par le Parlement ces derniers mois. Elle a conclu son propos en rappelant la tenue du prochain Comité interministériel des Outre-mer (Ciom) le 10 juillet. Comité qui fixera notamment « les orientations de la transition économique des territoires ultramarins ».