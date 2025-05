18 ans, 15 ans, 12 ans et 8 ans de réclusion criminelle pour avoir notamment braqué la station service Vito de Dégrad des Cannes : le procès fermé d’une faction

On aurait aimé un peu plus de transparence sur ce procès de 8 individus dont 7 étaient majeurs. Mais il a été décidé de parler de faction à huis clos. Etrange… « C’est à partir du moment où ils ont retiré le barrage à Régina que les factions sont venues en Guyane» me disait l’un des prévenus vendredi lors d’un intermède de ce procès sans que j’ai la présence d’esprit d’en demander plus, sachant qu’un barrage à Régina peut être contourné. Les factions en Guyane sont partout « à Cayenne, Rémire, Matoury, Soula etc…» poursuivait-il. Le procès était à huis…