Second tour : En Guadeloupe, une campagne atone et un front républicain quasi inexistant

La campagne pour le second tour de l’élection présidentielle n’est pas très visible en Guadeloupe. Hormis le PS, les partis politiques restent plutôt silencieux, les meetings ne rassemblent pas beaucoup de gens, les élus soutiens du président sortant sont discrets et beaucoup de leaders d’opinion appellent au « ni-ni ». A l’issue du premier tour de la présidentielle, les résultats sont sans équivoque en Guadeloupe : c’est d’abord Jean-Luc Mélenchon avec 56,16 % des voix qui a été plébiscité par les 44 % d’électeurs ayant voté, suivi par Marine Le Pen, (17,92 %) et enfin Emmanuel Macron (13,43 %). Et pour le…