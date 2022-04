Pourquoi l’outre-mer a choisi Le Pen

En récoltant plus de 60 % des suffrages aux Antilles françaises, Marine Le Pen confirme son ancrage ultramarin. Ce vote représente aussi et surtout la profonde rupture de cet électorat avec le président sortant. Cette analyse de Julien Sartre est parue dimanche 24 avril sur le site de notre partenaire Mediapart. Une fois encore, les Antilles françaises auront fait sensation avec la fuite de leurs résultats sur les réseaux sociaux un peu avant les premières estimations nationales (à cause du décalage horaire, le vote y est organisé la veille). Les îles de Martinique et de Guadeloupe, avec la Guyane, avaient élu Jean-Luc…