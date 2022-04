Débat d’entre-deux-tours : Le Pen à la peine, Macron en surplomb

Le président sortant et la candidate d’extrême droite ont débattu mercredi soir, pendant près de trois heures. Leurs échanges souvent courtois, techniques et dépolitisés ont révélé la nature profonde des deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Cette analyse de Lucie Delaporte et Ellen Salvi est parue jeudi 21 avril sur le site de notre partenaire Mediapart. Le mot n’aura pas été prononcé une seule fois. Mercredi 20 avril, pendant près de trois heures de débat face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron a réussi le tour de force de ne jamais parler d’extrême droite. Comme il le fait depuis…