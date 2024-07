Le tribunal administratif rejette le recours de Jean-Philippe Dolor, laissant Davy Rimane seul candidat au 2nd tour dans la 2de circonscription

Par une décision du 2 juillet, le tribunal administratif a rejeté le recours en référé déposé par le candidat Jean-Philippe Dolor, arrivé en troisième position au premier tour des Législatives dans la seconde circonscription de Guyane. Le directeur de cabinet de la maire de Cayenne ne peut donc pas se présenter pour le second tour de scrutin. D’après son avocat, la procédure ne sera pas portée devant le Conseil constitutionnel. Seul Davy Rimane reste donc qualifié pour le second tour de l’élection dans la seconde circonscription. La fin d’un feuilleton électoral. Par une décision rendue ce mardi après-midi, la justice…

