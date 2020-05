Philippe Descola : « Il y a une extraordinaire carence » de la France à l’égard des peuples autochtones

L’anthropologue Philippe Descola, disciple de Claude Lévi-Strauss et titulaire de la chaire d’anthropologie de la nature au Collège de France de 2000 à 2019, a accepté de répondre à Guyaweb sur le « grand silence » qui entoure les peuples autochtones de France et les nouvelles pistes qu’ouvre la justice environnementale. Dans ses travaux, l’auteur de Par-delà nature et culture montre que le rapport « naturaliste » au monde s’est construit à partir du XVIIème siècle sur l’idée selon laquelle les humains vivent de manière séparée des non-humains. Cette vision occidentale, sur laquelle s’appuient le capitalisme et l’exploitation effrénée de la Terre, n’est pas…