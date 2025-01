Projet Sudmine : le CSG se positionne contre

Concerné par un projet minier d’exploitation alluvionnaire de coltan, près de Kourou, dont l’emprise empiète sur des terrains appartenant au Centre national d’études spatiales (CNES), le directeur du Centre Spatial Guyanais (CSG) s’est exprimé lundi 27 janvier sur ce sujet.

Invité par Guyaweb à se positionner sur le projet Sudmine – un projet d’exploitation alluvionnaire de colombo-tantalite ou « coltan », minerai hautement stratégique – Philippe Lier directeur du Centre Spatial Guyanais (CSG), a clairement fait part de son opposition lors d’une conférence de presse « bilan et perspectives » du Centre spatial guyanais.

« Nous n’avons jamais été consultés sur ce projet, ni par la préfecture, ni par le porteur Sudmine, ni par la presse. Mais notre avis est négatif » a-t-il déclaré. Pourtant, nous avions sollicité le Cnes à ce sujet à au moins deux reprises, sans jamais obtenir de réponse. C’est désormais chose faite.

Le Centre national d’études spatiales, notamment propriétaire de la Montagne des Singes, est directement concerné par l’emprise du projet qui, pour l’instant, n’en est qu’à une phase d’exploration.

La société française SAS Sudmine, qui le porte, a obtenu un premier permis exclusif de recherche en 2018 par le ministère de l’Economie. Dit « PER-M Kourou », il a autorisé l’exploration pendant trois ans d’une grande zone de 35,6 km² à l’entrée de Kourou, entre la RN1 et la route du Dégrad Saramaka.

Mais la crise Covid et les restrictions de déplacements n’ont pas permis à la société, détentrice de deux autres PER en Guyane sur la basse Mana et dans le secteur Voltaire près de Saint-Laurent-du-Maroni, d’aller au bout de ses recherches. Sudmine a donc demandé et obtenu en novembre 2023 la prolongation de ce permis de recherche près de Kourou, tout en réduisant de 25% le périmètre étudié.

Contesté en justice

Trois mois plus tard, le projet est contesté en justice par Guyane nature environnement qui dépose un recours gracieux devant le tribunal administratif de Cayenne, prélude à un recours contentieux. Mais l’association n’est pas la seule à dénoncer les nombreux conflits d’usages que génèrerait une exploitation alluvionnaire dans cette zone.

La mairie de Kourou s’est prononcée contre. Tout comme la Compagnie des guides de Guyane qui y voit des similitudes avec le projet aurifère AEX Crique Nelson, objet d’une longue lutte judiciaire il y a quelques années. Les villageois kali’na de Kuwano sont également opposés à ce projet qui empiète sur leur Zone de droits d’usages collectifs (Zduc) « Couy ».

L’association agricole Agir.d et ses 320 adhérents, qui se battent depuis vingt ans pour obtenir les terrains Chawari sur lesquels ils ont créé des abattis, se retrouvent également dans l’emprise du projet minier. Selon l’association, cette zone intéresse l’entreprise car elle est « particulièrement bien desservie par un réseau de pistes forestières de 24 km ».

Contacté, GNE nous a confirmé que le recours déposé contre ce projet est toujours d’actualité. Le processus suit son cours devant le Tribunal administratif de Cayenne.

« 850 à 1 130 tonnes » de coltan en Guyane

Le gisement de Kourou est estimé à 200 tonnes de coltan exploitables, avec une concentration dans la roche importante, de l’ordre de 1000 à 5000 g par m³ selon un mémoire technique de Sudmine consulté par Guyaweb lors de l’enquête publique d’avril 2023.

Ce minerai, qui contient deux minéraux associés, la colombite et la tantalite, est utilisé dans l’industrie de la défense, dans l’aéronautique, les superalliages de l’industrie automobile, l’électronique ou encore le spatial d’après une fiche de « criticité » consultable sur Minéralinfo, le portail gouvernemental sur les ressources minières. Il est encore plus stratégique que l’or, catégorisé métal précieux quand le coltan est classé « matière première stratégique et critique » par la France.

« 850 à 1 130 tonnes » de coltan seraient présentes en Guyane selon le BRGM, alors que 80% des réserves mondiales se trouvent en République démocratique du Congo où la SAS Sudmine est présente. Ces réserves se concentrent notamment dans l’Est du pays et les régions du Sud et Nord Kivu, en proie depuis des années à des conflits sanglants entre groupes rebelles et armée nationale qui se battent, en partie, pour le contrôle de ces minerais stratégiques de plus en plus demandés. Les rebelles, soutenus par le Rwanda, sont d’ailleurs entrés dimanche dans Goma, la capitale du Sud Kivu, faisant craindre un conflit entre Etats dans la région.

En Guyane, le coltan a déjà été exploité entre 1969 et 1990, quatre-vingt-dix tonnes de colombo-tantalite ont été produites, principalement dans le Bas-Sinnamary au niveau de la crique Vénus. Un consortium minier à capitaux nord-américains a aussi exploité ce minerai dans la région sinnamarienne.

Alors que la demande mondiale augmente, le coltan attire à nouveau des industriels. Sudmine possède d’ailleurs deux autres permis d’exploration, dans l’Ouest guyanais : sur la basse Mana (48 km²) et près des chutes Voltaire, au Sud de Saint-Laurent, sur une surface de 34 km². Le premier permis a été prolongé en novembre 2023 en même temps que le PER-M Kourou, tandis que le second est en cours d’instruction selon nos informations, mais aucune prolongation n’est parue au Journal officiel jusqu’à présent.