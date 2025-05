L’ex-patron d’Air Guyane, Eric Koury, condamné pour escroquerie et travail dissimulé

L’ancien PDG d’Air Antilles et Air Guyane a été condamné ce mardi 20 mai par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Il lui était reproché d’avoir utilisé des manœuvres frauduleuses entre mars 2020 et septembre 2021 pour bénéficier des aides exceptionnelles de chômage partiel octroyées aux entreprises durant la période de pandémie de Covid-19. Le préjudice pour l’Etat est de plus de 4 millions d’euros Dix-huit mois de prison avec sursis probatoire, une amende de 100 000 euros, interdiction de gérer pendant 3 ans une activité professionnelle dans laquelle les faits ont été commis et interdiction de passer des marchés…