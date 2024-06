Passage de la flamme olympique : la Guyane espère capitaliser sur cet événement mondial

Ce dimanche 9 juin, la flamme olympique traversera sept communes de Guyane, première des cinq étapes ultramarines du Relais des Océans. Au-delà des polémiques sur le coût du passage ou sur le choix des porteurs de flamme, la Collectivité territoriale de Guyane, co-organisatrice des célébrations, espère thésauriser économiquement et sportivement sur cet événement à haute visibilité médiatique. Dimanche verra l’aboutissement d’un travail de plus de deux ans, depuis que la Guyane s’est portée candidate pour le passage de la flamme olympique sur son sol dans le cadre des Jeux de Paris 2024. Sept communes du territoire (Camopi, Saint-Georges, Saint-Laurent, Matoury,…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !