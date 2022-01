Oyapock : sur la trace des explorateurs Coudreau et au-delà

Dans le livre Oyapock, publié par les éditions Chandeigne en octobre 2021, l’auteur Patrick Straumann mêle récit de voyage au présent et reconstitution historique du parcours du couple d’explorateurs français Henri et Octavie Coudreau, qui mena de nombreuses missions en Guyane et en Amazonie brésilienne. Le livre porte le nom du fleuve frontière entre la Guyane et le Brésil, mais les récits entremêlés qui s’y déploient ne se restreignent pas au seul contour de l’Oyapock. L’auteur Patrick Straumann s’intéresse à toute l’Amazonie parcourue par Henri et Octavie Coudreau « que l’époque, les hasards et le désir d’un hypothétique ailleurs ont amené…