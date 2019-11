« Modèles, modélisation, pourquoi modéliser ? Quelques exemples simples en écologie »

Cette conférence de Abdennebi Omrane aura lieu jeudi 21 novembre à 18h30 à l’Université de Guyane.

« Nous parlerons de modélisation (définition, intérêt) et de la fabrication et utilisation de modèles mathématiques dans la résolution de problèmes issus des autres sciences et notamment l’écologie terrestre (nutrition des plantes, proie-prédateur, compétition …). Plus précisément, nous commençons par définir ce que l’on entend par le mot « modèle » en rappelant que c’est une simplification de la réalité. Nous évoquerons les situations où un modèle peut être utile (prévention des catastrophes naturelles qui sont imprévisibles par exemple). Nous montrons aussi que les modèles existent. Nous parlerons ensuite des étapes mathématiques dans la modélisation, c’est la construction du modèle mathématique ! Enfin, nous présentons quelques modèles et montrons comment ils sont construits à partir de constats et lois physiques simples (échanges cellulaires, dynamique des populations, évolution dans un milieu clos …). Des généralisations qui ont mené à des modèles classiques sont également expliquées. »

Abdennebi Omrane est professeur de mathématiques à l’Université de Guyane. Il travaille dans le domaine de la modélisation des phénomènes écologiques liées aux plantes, utilisant la théorie des équations différentielles et la théorie du contrôle optimal.