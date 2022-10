Une Guyanaise de 28 ans prise à Toulouse avec une valise contenant 20 kilos de cocaïne

C’est une saisie d’une valise contenant 20 kilos de cocaïne, réalisée par les hommes de la direction régionale des douanes, lundi 3 octobre 2022 en fin d’après-midi, à l’aéroport Toulouse-Blagnac, une femme de 28 ans est en cause. Explications. Sur les coups de 16 heures, lundi, une passagère de la compagnie Air Caraïbes débarque d’un vol Cayenne-Toulouse, après avoir transité par Paris. Elle s’en va récupérer ses bagages en provenance de la soute , et s’empare d’une valise sur les tapis roulants. Quelques dizaines de mètres plus loin, elle est contrôlée par les douaniers, pas totalement au hasard. Cette jeune…