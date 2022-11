Un masque de clown de film d’horreur, un foulard à la tête de mort… les 5 mineurs ressortent libres après le braquage de 6 à 8 personnes

Mercredi matin 5 mineurs étaient jugés au tribunal judiciaire de Cayenne pour le braquage de personnes travaillant sur le centre spatial, à leur domicile, avec des amis. Compte-rendu. « Je disais à mes amis qui venaient de revenir en Guyane, Kourou ça s’est bien calmé niveau de la sécurité, y’a plus trop de soucis et bam ! » C’est l’un des 4 convives d’un couple du centre spatial qui raconte les faits. Le 4 février dernier, il est en train de boire du rhum sur la terrasse du domicile d’un couple revenu depuis une semaine en Guyane et dont l’épouse est enceinte….