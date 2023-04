Un chavirage a fait 3 morts à Iracoubo : la Cour d’appel réincarcère Dorian Adjako, l’un des deux passeurs de Haïtiens, condamné à 4 ans de prison

La Cour d’appel a alourdi la peine de Dorian Adjako, passeur de Haïtiens, dans une embarcation qui a chaviré et tué 3 passagers sur 4, le 8 novembre 2019, en contournant le poste de contrôle de gendarmerie d’Iracoubo. La Cour a estimé que le jeune majeur (18 ans et demi) n’est pas non plus venu en aide aux personnes tombées dans l’eau depuis la pirogue. Il est condamné à 4 ans de prison ferme contre 3 ans par le tribunal de 1ère instance. Et avec un mandat de dépot, alors qu’il s’était présenté libre au procès. Ils ont tenté de…

