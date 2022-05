Trois prochains procès d’orpailleur : Gauthier Horth, Robert Eda, Benoit Boulhaut avec ou sans l’ONF et Guyane Nature Environnement dans la bataille…

Gauthier Horth le 9 juin, Robert Eda le 23 septembre et Bernard Boulhaut and co le 24 novembre, les procès de patrons opérateurs miniers vont se succéder ces prochains mois. Explications. Un procès de patron orpailleur est programmé vendredi 23 septembre 2022 au tribunal correctionnel de Saint-Laurent du Maroni à 8 heures. Ce procès devait avor lieu jeudi dernier 24 mars au même endroit même heure mais il avait été reporté. Sébastien Mabile, avocat de l’ONF (Office National des Forêts) nous a indiqué en mars que «les infractions en cause sont : -exploitation minière illégale portant atteinte à l’environnement :…