Trafiquants d’armes via Whatsapp : une audience de mise en liberté, deux appels au fond sur six condamnations.

C’est dans un contexte particulier, lié à une insécurité toujours plus forte, que doit bientôt se tenir le procès en appel d’une partie des trafiquants d’armes par Whatsapp : 6 personnes ont été condamnées le 7 juillet dernier dont une absente à l’audience. Une personne a été relaxée. Deux en tout et pour tout ont fait appel. Quatre personnes sur les sept sont en prison, une personne ne s’est pas présentée au procès, elle écope de 5 ans ferme et d’un mandat d’arrêt. Eclairage. « Seuls deux des sept prévenus ont fait appel », nous a indiqué fin août cette source judiciaire…

