« Toute la population haïtienne irrégulière qui est actuellement en Guyane est en train de demander l’asile » explique le préfet

La protection subsidiaire est attribuée à l’étranger qui ne remplit pas les conditions d’obtention du statut de réfugié et qui prouve qu’il est exposé dans son pays à l’un des risques suivants : « peine de mort ou exécution, torture ou peines ou traitements inhumains ou dégradants, menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international » En raison de la dégradation de la situation en Haïti, la protection subsidiaire se voit et va…