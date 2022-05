Soupçons de trafic de drogue organisé par des hommes d’affaires brésiliens et des politiciens du Suriname

Un pilote a été arrêté à Goiânia dans l’Etat de Goias au Brésil dimanche soir, il est soupçonné d’avoir fait partie d’ un groupe dirigé par des hommes d’affaires brésiliens et des politiciens du Suriname. Explications. Un pilote de ligne de 63 ans a été arrêté pour trafic international de drogue à Goiânia capitale de l’Etat de Goias, au centre-ouest du Brésil à environ 208 km de Brasilia. Selon la police militaire, il est désigné par la police fédérale comme membre d’une organisation criminelle composée d’hommes d’affaires de Goiás, du Para et du Maranhão et de politiciens du Suriname qui…