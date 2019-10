Organisée du 7 au 11 octobre par l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL), cette manifestation vise à mieux faire connaître les règles relatives à la copropriété.

« En Guyane, on dénombre pas moins de 180 copropriétés immatriculées. Les copropriétés sont par ailleurs un enjeu des politiques publiques, avec l’accroissement du nombre de copropriétés en situation difficile » indique l’ADIL.

Ponctuée de réunions d’information, de forums de discussion, de conférences, d’opérations portes ouvertes, de rencontres avec des professionnels et des juristes, la 1re édition de la Semaine de la copropriété aura lieu du 7 au 11 octobre.

En leur apportant des conseils à la fois pédagogiques, juridiques et pratiques, l’ADIL Guyane souhaite ainsi aider « les copropriétaires, futurs copropriétaires et syndics bénévoles » à mieux comprendre les règles et les enjeux relatifs à la copropriété « notamment en termes de fonctionnement et d’organisation ».

Association agréée réunissant État, collectivités locales, organismes d’intérêt général, professionnels publics et privés concourant au logement et représentants des usagers, l’ADIL Guyane « offre un conseil complet, neutre et gratuit sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales » concernant le logement.

Retrouvez ici le programme complet de la 1re Semaine de la copropriété organisée par l’ADIL Guyane du 7 au 11 octobre.