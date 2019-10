Il aura lieu les 5 et 6 octobre à la Cité Administrative Territoriale à Cayenne.

Le Salon de la Vie Associative a notamment pour objectif de répondre aux attentes du secteur et aux aspirations du grand public, de promouvoir la vie associative en Guyane, de valoriser l’engagement et le bénévolat.

Plus de 80 associations seront présentes, oeuvrant dans des domaines variés : culture, sports, loisirs, éducation et formation, économie, social, bien-être, santé et handicap, environnement…

Quatre ateliers auront lieu samedi 5 octobre sur les thématiques suivantes :

Quel modèle socio-économique : partenariat, réseaux, mutualisation collaboration, coopération pour le développement local du tissu associatif.

Handicap et accessibilité des publics spécifiques, comment faire de ces interrogations des préoccupations communes.

Engagement et renouvellement, éléments fondamentaux pour assurer le développement local du tissu associatif.

Insertion, Emploi, Formation, … méthodes et conditions du développement local.

Programme, renseignements et inscriptions sur le site de la Collectivité Territoriale de Guyane ou par courriel : hotline [dot] vieassociative [at] ctguyane [dot] fr