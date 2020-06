Pour 14 communes de Guyane : reconfinement durant le week-end, commerces fermés le dimanche, fêtes à domicile interdites, couvre-feu de 21h à 5h en semaine… le préfet prend un arrêté de mesures plus restrictives pour tenter de freiner une épidémie de Covid-19 galopante

L’heure est jugée très préoccupante en Guyane et le préfet a décidé de durcir les mesures restrictives afin d’essayer de freiner une propagation galopante de l’épidémie : un reconfinement (ou un confinement maintenu) pour toutes les communes de Guyane sauf six de 21h le samedi soir au lundi 5h, un couvre feu étendu pour 14 de ces mêmes communes de 21h à 5h en semaine, des commerces fermés le dimanche, des rassemblements de plus de dix personnes interdits sur la voie publique et même à domicile. Ont décroché le gros lot : Cayenne, Matoury, Rémire-Montjoly, Roura, Montsinéry-Tonnegrande, Macouria, Kourou, Sinnamary…