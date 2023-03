Pas d’escorte ce matin à l’audience des appels correctionnels, reconstitution d’«une scène de crime» à Cayenne

Une originalité ce matin, à l’audience des appels correctionnels, la visioconférence a été utilisée pour les détenus… depuis une salle du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. La cause, exceptionnellement, il n’y avait pas d’escorte de gendarmes (et de policiers) disponible. Quatre audiences se sont passées de cette manière, deux ressortissantes brésiliennes qui faisaient appel de leurs condamnations et trois détenus qui demandaient une remise en liberté. Au même moment, des rues étaient bloquées sur Cayenne parce que s’y déroulait la « reconstitution d’un crime (rue Lalouette)» , dit l’arrêté de la mairesse de Cayenne, Sandra Trochimara, on ne sait pas si cette…