Où l’on reparle du projet Montagne d’or et d’une société minière d’Etat en Guyane…

Le gouvernement Macron, en difficulté, comme les gouvernements de nombreux pays, dans la gestion de l’épidémie du coronavirus veut aussi penser à l’après. L’industrialisation de l’or guyanais est l’une des solutions envisagées par le chef de l’Etat et ses conseillers plus ou moins avisés notamment les derniers en date. Chroniqueur et pamphlétaire controversé, Eric Zemmour, de plus en plus en cour auprès de l’Elysée, aurait réussi à convaincre le chef de l’Etat qu’un retour à l’industrialisation en France, pourrait s’avérer une nécessité permettant au pays de mieux assurer sa sécurité voire même sa sécurité sanitaire. «Le manque de de masques…