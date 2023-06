OGM, déforestation et monoculture pour la « transition énergétique » en Corse et dans les Outre-mer

Sous des promesses de « décarbonation » de l’électricité dans les Outre-mer, les énergies fossiles sont en train d’être remplacées par des centrales à bois et à huiles végétales pour partie génétiquement modifiées. Cette politique encourage les systèmes non soutenables, va engendrer une hausse des charges nationales publiques de l’énergie, contrarie l’accès à l’autonomie et pourra réquisitionner jusqu’à 15 % des terres agricoles en Guyane. Edf a engagé le 19 juin à La Réunion la première étape de son programme de sortie des énergies fossiles dans les Outre-mer, Corse incluse. Cette conversion assez simple techniquement est rendue possible par un…