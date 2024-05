Nouveau procès en appel, suite à une cassation partielle, pour Marcel Abchée et Nathalie Ho-A-Chuck dans une affaire de défiscalisation frauduleuse et recel

Marcel Abchée né le 3 janvier 1970 à Zgharta au Liban et son épouse Nathalie Ho-A-Chuck née le 23 avril 1968 à Paris sont appelés à comparaitre demain mardi 28 mai. La Cour de cassation, le 11 octobre dernier, a prononcé une cassation partielle notamment sur les peines dans une affaire d’abus de confiance et recel enjoignant la Cour d’appel de Cayenne à se réunir une nouvelle fois… Le 4 octobre 2012, le Parquet de Cayenne a co-saisi la section de recherches de Cayenne et le Gir (Groupe d’intervention régional composé d’enquêteurs de gendarmerie, de police des douanes et des…