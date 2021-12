Martinique : “Il y a tellement de désespérance et de promesses non tenues”

A l’occasion du mouvement social en Martinique, une partie de la jeune génération s’est exprimée de manière inédite et autonome en érigeant des barrages routiers, en ralliant l’intersyndicale ou en participant aux nuits d’émeutes. De nombreux intellectuels et membres de l’Éducation nationale rappellent l’état de « désespoir » qui a gagné une partie de la jeunesse martiniquaise et les effets délétères des « promesses non tenues » par la classe politique. Fort-de-France (Martinique) – « Arigato gozaimasu ». C’est avec discipline et attention que la quinzaine d’écoliers du quartier Godissard se plie à saluer solennellement leur professeur de judo avant de quitter le modeste et précieux…