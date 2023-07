Les grossesses adolescentes, un marqueur de précarité sociale

Avec 10% des grossesses annuelles portées par des mères de moins de 20 ans, la Guyane est le département qui possède le plus fort taux de grossesses adolescentes en France. De multiples facteurs expliquent ce phénomène de société qui a souvent pour dénominateur commun le manque de perspectives et une grande précarité. Outre les conséquences sur la santé des jeunes mamans et de leurs bébés, les grossesses précoces aggravent des inégalités sociales et de genre déjà bien marquées en Guyane. Devenir maman à 16, 14, 12 ans est loin d’être un fait isolé en Guyane. C’est simple, le département a…