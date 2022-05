Les derniers petits secrets de l’affaire Alicia Faye : effraction de domicile, tentative d’incendie du véhicule, dette de 80 000 €, ballet de personnes à l’Hôtel la nuit du crime…

Effraction du domicile du couple suspect, tentative d’incendie de la Peugeot 3008 pourtant saisie, ballet de personnes à l’Hôtel Amazonia la nuit des faits, contestation d’une dette de 80 000 euros, les derniers petits secrets de l’affaire du meurtre d’Alicia Faye. Ce qui frappe d’abord c’est la jeunesse des protagonistes. «Depuis 2020, un couple originaire de Kourou, âgé d’une vingtaine d’année a mis en place un important trafic de cocaïne entre la Guyane et la métropole, et plus particulièrement la région de Bordeaux, auquel auraient activement participé les deux premières personnes mises en examen dans la procédure, ainsi que d’autres…