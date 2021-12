Les 4 mis en examen fin novembre le sont pour « association de malfaiteurs et blanchiment de trafic de stupéfiants ».

La procureure de Fort de France, Clarisse Taron, a répondu à nos questions sur le sens de la mise en examen de 4 personnes et sur la décision de remise en liberté. C’est le volet « blanchiment » de l’affaire. « Les mis en cause récemment mis en examen l’ont été pour associations de malfaiteurs et blanchiment notamment de trafic de stupéfiants. » a-t-on appris de Clarisse Taron, procureure de Fort de France qui a succédé à Renaud Gaudeul depuis fin septembre. La procureure de Fort de France faisait référence à la récente mise en examen de trois ressortissants chinois et de Bastien Kereneur,…