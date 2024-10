Le père Patrice François convoqué devant la Cour criminelle en février pour 《viol et agression sexuelle》par personne 《abusant de son autorité》 de prêtre

C’est une sale affaire qui frappe un prêtre et l’Eglise catholique de Guyane dans son ensemble. Le Père guyanais Patrice François est accusé de viols et d’agressions sexuelles sur une jeune fidèle entre ses 15 ans et ses 22 ans. Le premier avocat du Père François nous évoquait une 《relation longue et consentie》. Après un premier report du procès en mars dernier, Patrice François sera convoqué devant la Cour criminelle des assises début 2025, le vendredi 7 février pour 《viol commis par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction》et《agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère…