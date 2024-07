La solidarité s’organise après l’incendie du quartier informel de la Source de Baduel

À la demande du préfet de la Guyane, un soutien alimentaire a été mis en place et est assuré par les associations Humanity First et Ordre de Malte qui fournissent les livraisons de repas sur les sites d’accueil provisoire des sinistrés de l’incendie. Ces deux associations sont rompues à ce genre de distribution et interviennent notamment auprès des demandeurs d’asile du site de La Verdure.

Aucune victime à déplorer

En parallèle, une évaluation médicale des personnes sinistrées a été réalisée par le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis), et la cellule d’urgence médico-psychologique a été mobilisée sur chaque site pour prendre en charge les personnes qui le souhaitent.

Par ailleurs, des lits de camp supplémentaires ont été acheminés par les services de l’État vers les deux gymnases réquisitionnés et des rampes d’accès à l’eau devaient être installées par la Société guyanaise des eaux. La prise en charge des personnes évacuées est assurée par les services de l’État, en coordination avec la Collectivité territoriale de Guyane et la Mairie de Cayenne.

Néanmoins, les sinistrés manquent de tout après cet incendie ravageur. Plusieurs associations appellent en conséquence à la solidarité. C’est le cas de l’association Solidarité en mouvement (SEM)* qui procédera à des distributions de linge ce lundi à 16h au collège Holder où les femmes et les enfants sont hébergés et à 17h au collège Kapel où les hommes sont provisoire accueillis.

Le Secours catholique** lance également un appel aux dons, notamment de vêtements pour enfants et adultes, de draps et de serviettes, de denrées consommables sans cuisiner et de kits d’hygiène, pour venir en aide aux sinistrés du bidonville de la Source de Baduel. Les dons sont déposables à la délégation du Secours catholique à Rémire-Montjoly sise au 7, lotissement Abricot.

L’association Yanaloha, qui collecte vêtements et denrées alimentaires, va également lancer une cagnotte en ligne pour venir en aide aux sinistrés.