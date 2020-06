La Guyane approche du millier de cas de Covid-19, 26% de cas positifs au cours des tests ces 4 derniers jours, 7 personnes en réa, 35 hospitalisées, 70% de cas en plus à Kourou en une semaine, l’arrêté du préfet pas respecté au supermarché…

La Guyane approche désormais le millier de cas positifs avec 917 cas confirmés mercredi soir selon le Covid-Info quotidien adressé aux médias ce matin. Plus préoccupant, sur les 4 derniers jours de tests PCR, près de 26% des personnes dépistées se sont révélées positives soit 228 personnes sur 886 tests. 7 personnes sont désormais en réa et 35 hospitalisées. Avec 917 cas confirmés pour 300 000 habitants, la Guyane déplore désormais près d’une personne sur 300 touchée par le coronavirus depuis les premiers confirmés cas le 4 mars. Plus exactement, son taux d’incidence est passé à 305, 67 cas pour…